鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一金(2892-TW)EPS預估下修至1.84元，預估目標價為30元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對第一金(2892-TW)做出2023年EPS預估：中位數由1.86元下修至1.84元，其中最高估值1.89元，最低估值1.6元，預估目標價為30元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|1.89
|1.98
|1.95
|最低值
|1.6
|1.89
|1.79
|平均值
|1.81
|1.94
|1.87
|中位數
|1.84
|1.94
|1.87
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|74,605,000
|74,151,980
|73,442,350
|最低值
|40,993,000
|61,838,000
|70,465,340
|平均值
|65,632,200
|67,827,980
|71,953,850
|中位數
|69,348,500
|67,660,980
|71,953,850
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|1.56
|1.52
|1.31
|1.55
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|67,756,394
|62,604,429
|59,568,228
|62,317,874
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2892/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。