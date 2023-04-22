鉅亨速報 - Factset 最新調查：同欣電(6271-TW)EPS預估下修至11.29元，預估目標價為190元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對同欣電(6271-TW)做出2023年EPS預估：中位數由16.11元下修至11.29元，其中最高估值19.38元，最低估值9.72元，預估目標價為190元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|19.38
|19.56
|16.55
|最低值
|9.72
|11.13
|16.12
|平均值
|13.39
|14.69
|16.33
|中位數
|11.29
|13.47
|16.33
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|14,530,000
|15,754,000
|15,666,000
|最低值
|11,811,000
|12,936,000
|15,526,000
|平均值
|12,753,260
|14,107,080
|15,596,000
|中位數
|12,443,000
|13,937,380
|15,596,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|17.98
|15.49
|7.88
|4.49
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|14,071,591
|13,860,114
|10,178,002
|7,430,654
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6271/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。