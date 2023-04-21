〈能源盤後〉經濟衰退擔憂加劇 WTI在80美元下方延續回調 收近3周低點

原油期貨價格周四 (20 日) 延續回調，WTI 原油在前一日跌破每桶 80 美元關卡後又繼續下行，抹去 OPEC + 本月初宣布意外減產後所獲得的漲幅。

能源商品價格

5 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.87 美元或 2.4%，收於每桶 77.29 美元，該期貨今日到期。

6 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.87 美元或 2.4%，收於每桶 77.37 美元，此為交易最活躍的 WTI 期貨。

6 月交割 Brent 原油期貨價格下跌 2.02 美元或 2.4%，​​收每桶 81.10 美元。

Brent 原油和 WTI 原油價格均創本月以來最低收盤價。

5 月交割的汽油期貨價格下跌 2.2%，收每加侖 2.59 美元。

5 月交割的熱燃油期貨價格下跌 2.5%，收每加侖 2.49 美元。

5 月交割的天然氣期貨價格上漲 1.2%，收每百萬 Btu 2.25 美元。

市場驅動力

原油價格 4 月初大漲，係因石油輸出國組織及其盟國 (即 OPEC+) 4 月 5 日宣布，5 月起至今年年底再減產 116 萬桶 / 日。此外，俄羅斯也已決定將減產 50 萬桶 / 日的行動延續到今年年底。

WTI 和 Brent 原油期貨價格本周恐下跌，為 5 周來首見，係因美元走強令其承壓，且擔憂美國聯準會 (Fed) 與其他大型央行收緊貨幣政策恐引起全球放緩或經濟衰退，削減能源需求。

ICE 美元指數本周上升約 0.2%，對使用其他貨幣的買家來說，美元走強使以美元計價的大宗商品價格變得更昂貴。

OPEC+ 激發原油反彈後留下缺口 (見上圖)，原油期貨繼續測試該缺口。WTI 和 Brent 原油價格均回調至 3 月 31 日以來的最低價位，當日為 OPEC + 宣布最新減產前的最後一個交易日。

Oanda 高級市場分析師 Craig Erlam 報告寫道，「現在問題在於該缺口是否會被填滿，自上周五的高點摔落至 WTI 低於 76 美元、Brent 低於 78 美元的水準，這將需要再次下跌 3% 左右，但也只是讓價格回到矽谷銀行 3 月倒閉前、數月來的交易範圍中段。」

Energy Aspects 長期分析主管 Matthew Parry 表示，目前市場苦苦掙扎係因擔憂工業化國家恐經濟衰退，但中國經濟重啟帶來上行支撐力，將足以支持今年下半年價格再次上漲。

與此同時，美國能源資訊署 (EIA) 周四公布，上周 (4/14 止) 美國天然氣供應增加 750 億立方英呎，高於分析師預期，令天然氣期貨逆轉早盤跌勢收高。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預測上周天然氣供應量增加 660 億立方英呎，5 年平均增幅定為 410 億立方英呎。