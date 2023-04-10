等了10年 權證避險降稅今天財委會初審過關

財政部長莊翠雲。(鉅亨網資料照)
財政部長莊翠雲。(鉅亨網資料照)

延宕 10 年的權證避險條例終於通過初審。立法院財委會今 (10) 日審查通過權證避險交易稅率從現行的千分之 3 降為千分之 1，財委會召委羅明才表示，草案將直接提報立法院院會討論，毋須黨團協商。

立法院財委會今天繼續審查證券交易稅條例部分條文修正草案，最後通過行政院的修正版本，擬將權證避險交易稅率從現行的千分之 3 降至千分之 1，為期 5 年；同時設有日出條款，將在總統公布生效後 6 個月實施。另外，修正草案也要求券商必須將權證避險專戶的交易清單，在規定期限送交國稅局。

權證避險降稅修法最初是在 2013 年 3 月，由時任閣揆江宜樺、財政部長張盛和任內推動，並在同年 12 月通過初審，但最後還沒等到黨團協商就碰上立院屆期不續審。

民進黨執政後，2020 年 7 月財政部也曾預告修法權證避險降稅，但為避免租稅制度遭濫用，修法再度退回財政部，去 (2022) 年 3 月財政部再度預告，將新增條文，針對降稅所適用的範圍、條件、內控等訂定子法。

今 (2023) 年新上任的財政部長莊翠雲日前提及施政重點時就直言，會將推動權證避險降稅列為施政重點，今天財委會審查法案，在多數立委支持下，讓延宕 10 年的權證避險法案終於完成初審。

根據財政部評估，權證避險降稅修正草案通過後，預期能讓權證交易市場更加活絡，評估一年稅收可因此增加約新台幣 8 億元。

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