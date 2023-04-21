澳豐集團旗下投資基金將清算 寶齡：帳上現金仍可支應營運

澳豐金融集團旗下投資基金 Spectra SPC Powerfund 將辦理清算，寶齡富錦 (1760-TW) 今 (21) 日公告，將持續與該單位溝通，並確認清算款項及回款之日期，且帳上現金與銀行存款仍可支應營運需求。

寶齡今日上午收到 Powerfund 基金通知，內容提到，因應基金日常運作開支，該基金去年底開始向兩大外匯交易商 CCCL 與 CCCUK 提交資金提取的指示，不過時至今日，仍未收到兩大外匯交易商進行完整資金匯回的動作。

再者，依據 CCCL 與 CCCUK 每日提供的對帳單，Powerfund 基金在此二外匯交易商帳戶上是有足夠的現金來支付投資人所有的贖回請求，其中，CCCL 帳上有 3.38 億美元、CCCUK 有 4.65 億元。

寶齡指出，Powerfund 基金今年 3 月已向 CCCL 與 CCCUK 的監管機構投訴，並於 4 月 6 日委任清算公司進行自發性清算程序，期望藉由專業知識及清盤人的法定權力，加快追回資金。

寶齡強調，今年初已向澳豐金融集團申請贖回 Spectra SPC Powerfund 全部基金，此外，考量 Spectra SPC-PowerFund 是否繼續營運、公司存在性及 Spectra SPC-Powerfund 資產價值公允表達作為綜合考量等，去年底認列金融資產損失新台幣 9975 萬元。

寶齡進一步說，公司目前現金及銀行存款與尚未動用的銀行融資額度足以支應未來一年之運資金需求，將持續與基金發行單位溝通，確認基金清算款項及回款之日期。