鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過21.56億美元，HOT(HOT)24小時漲幅達9.23%

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格28,228.57美元，24小時漲跌幅-2.33%；以太幣(ETH)現報價格1,942.84美元，24小時漲跌幅-0.32%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達21.56億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達11.67億美元；狗狗幣(DOGE)24小時成交量達3.82億美元。

24小時漲幅：HOT(HOT)24小時漲幅9.23%；Firo(FIRO)24小時漲幅8.22%；Measurable Data Token(MDT)24小時漲幅9.21%。

24小時跌幅：權力代幣(POWR)24小時跌幅14.4%；DEXE(DEXE)24小時跌幅6.04%；Juventus Fan Token(JUV)24小時跌幅4.73%。

近一週漲幅：ICX(ICX)近一週漲幅20.7%；Stargate Finance(STG)近一週漲幅19%；Klaytn(KLAY)近一週漲幅18.6%。

近一週跌幅：卡特西幣(CTSI)近一週跌幅83.2%；Voyager Token(VGX)近一週跌幅15.7%；COCOS(COCOS)近一週跌幅11.4%。

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