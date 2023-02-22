盤中速報 - 全球傳動(4540)急拉2.29%報42.4元，成交63張

全球傳動(4540-TW)近5分K漲速2.29%，22日09:14報42.4元，成交63張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

全球傳動(4540-TW)近5日股價上漲4.87%，所屬產業為電機機械，相關電機機械類指數上漲4.37%。台灣加權指數下跌0.58%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+90 張
  • 外資買賣超：+61 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+29 張
  • 融資增減：+1 張
  • 融券增減：+112 張

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