盤中速報 - 世紀鋼(9958)急跌-2.13%報115.0元，成交1,226張

世紀鋼(9958-TW)近5分K跌速2.13%，21日09:21報115.0元，成交1,226張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

世紀鋼(9958-TW)近5日股價上漲1.78%，所屬產業為鋼鐵工業，相關鋼鐵類指數下跌2%。台灣加權指數下跌0.62%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,874 張
  • 外資買賣超：+1,813 張
  • 投信買賣超：+295 張
  • 自營商買賣超：+766 張
  • 融資增減：+324 張
  • 融券增減：+178 張

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