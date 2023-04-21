盤中速報 - 世紀鋼(9958)急跌-2.13%報115.0元，成交1,226張

世紀鋼(9958-TW)近5分K跌速2.13%，21日09:21報115.0元，成交1,226張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
世紀鋼(9958-TW)近5日股價上漲1.78%，所屬產業為鋼鐵工業，相關鋼鐵類指數下跌2%。台灣加權指數下跌0.62%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,874 張
- 外資買賣超：+1,813 張
- 投信買賣超：+295 張
- 自營商買賣超：+766 張
- 融資增減：+324 張
- 融券增減：+178 張
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投組標的成分
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