〈能源盤後〉需求前景堪憂 WTI原油跌破80美元關卡 摔至逾2周低點

原油期貨價格周三 (19 日) 收低，WTI 原油期貨價格跌破每桶 80 美元水準，創下兩周多以來最低收盤價。

對能源需求前景的擔憂情緒令價格承壓，其壓力超過美國原油供應下降帶來的支撐力。

能源商品價格

5 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.70 美元或 2.1%，收於每桶 79.16 美元，為 3 月 31 日以來最低收盤價，該期貨周四到期。

6 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.66 美元或近 2.1%，收於每桶 79.24 美元，此為交易最活躍的 WTI 期貨。

6 月交割 Brent 原油期貨價格下跌 1.65 美元或近 2%，​​收每桶 83.12 美元，同為 3 月 31 日以來最低收盤價。

5 月交割的汽油期貨價格下跌 3.8%，收每加侖 2.65 美元。

5 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.6%，收每加侖 2.56 美元。

5 月交割的天然氣期貨價格大跌 6.1%，收每百萬 Btu 2.22 美元。

供需狀況

原油期貨周三下跌，此前一日中國第一季 GDP 年增 4.5% 大於預期，卻未能給予市場大力提振，周二原油期貨僅小幅收高。

ING 大宗商品策略部門主管 Warren Patterson 認為，這樣的價格走勢顯示，市場明顯有些擔憂需求前景。

能源資訊署 (EIA) 周三公布的美國石油供應數據也未能給予原油價格支撐力。

EIA 公布，上周 (4/14 止) 美國商業原油庫存下降 460 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周美國商業原油庫存下降 40 萬桶。美國石油協會 (API) 周二稍晚公布，上周美國原油庫存下降 270 萬桶。

DTN 高階市場分析師 Troy Vincent 表示，該報告顯示，上周美國原油出口意外反彈，加上美國煉油廠結束漫長的維修季後，終於提高產量，這導致美國原油庫存下降程度超過預期。

EIA 報告也顯示，上周汽油庫存增加 130 萬桶、蒸餾油庫存減少 40 萬桶。根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預計上周汽油減少 160 萬桶、蒸餾油減少 60 萬桶。

Kpler 美洲首席石油分析師 Matt Smith 表示，汽油庫存適度增長，而蒸餾油庫存小幅下滑，若根據其 4 周移動均線來看，兩者現在的庫存都比去年同期更高。

Vincent 指出，汽油需求數據顯示，3 月至 4 月初所見的走強趨勢出現逆轉。

「這樣的需求疲軟，加上美國東海岸汽油進口量適逢常態增加的季節，掩蓋了美國汽油出口已達季節紀錄高點的事實，導致汽油庫存增加 130 萬桶。」

EIA 稱，紐約商品交易所交割中心俄克拉荷馬州庫欣的原油庫存上周減少 100 萬桶。

