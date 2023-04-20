鉅亨速報 - Factset 最新調查：群聯(8299-TW)目標價調升至407.5元，幅度約6.26%

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對群聯(8299-TW)提出目標價估值：中位數由407.5元上修至407.5元，調升幅度6.26%。其中最高估值470元，最低估值300元。
綜合評級 - 共有10位分析師給予群聯(8299-TW)評價：積極樂觀6位、保持中立2位、保守悲觀2位。
群聯(8299-TW)今(20日)收盤價為394元。近5日股價下跌7.19%，相關半導體類指數近5日下跌3.25%，櫃買指數上漲0.25%，短期股價無明顯表現。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。