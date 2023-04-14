鉅亨速報 - Factset 最新調查：群聯(8299-TW)EPS預估下修至24.01元，預估目標價為407.5元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對群聯(8299-TW)做出2023年EPS預估：中位數由24.86元下修至24.01元，其中最高估值29.22元，最低估值5.81元，預估目標價為407.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|29.22
|37.03
|35.71
|最低值
|5.81
|17.93
|35.71
|平均值
|22.04
|30.49
|35.71
|中位數
|24.01
|31.42
|35.71
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|58,232,000
|70,051,000
|65,346,760
|最低值
|43,580,000
|49,390,000
|65,346,760
|平均值
|51,488,530
|61,023,970
|65,346,760
|中位數
|51,800,770
|63,202,580
|65,346,760
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|27.71
|41.34
|44.14
|23.05
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|60,256,142
|62,557,192
|48,496,522
|44,693,441
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8299/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。