盤後速報 - 時碩工業(4566)下週(4月27日)除息2.1元，預估參考價59.6元

時碩工業(4566-TW)下週(4月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.1元。
以今日(4月20日)收盤價61.70元計算，預估參考價為59.6元，息值合計為2.1元，股息殖利率3.4%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月20日)收盤價做計算，僅提供參考）
時碩工業(4566-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為工業產品精密金屬零件製造販售。汽車產品精密金屬零件製造販售。航太產品精密金屬零件製造販售。近5日股價上漲16.25%，台灣加權指數下跌1.02%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/04/27
|61.70
|2.09962
|3.4%
|0.0
|2022/07/28
|49.25
|1.1848
|2.41%
|0.0
|2021/07/29
|48.1
|1.1875
|2.47%
|0.0
|2020/07/30
|38.05
|1.6442
|4.32%
|0.0
|2019/07/25
|45.0
|1.994206
|4.43%
|0.0
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