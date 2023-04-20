盤後速報 - 時碩工業(4566)下週(4月27日)除息2.1元，預估參考價59.6元

時碩工業(4566-TW)下週(4月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.1元。

以今日(4月20日)收盤價61.70元計算，預估參考價為59.6元，息值合計為2.1元，股息殖利率3.4%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月20日)收盤價做計算，僅提供參考）

時碩工業(4566-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為工業產品精密金屬零件製造販售。汽車產品精密金屬零件製造販售。航太產品精密金屬零件製造販售。近5日股價上漲16.25%，台灣加權指數下跌1.02%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/04/27 61.70 2.09962 3.4% 0.0
2022/07/28 49.25 1.1848 2.41% 0.0
2021/07/29 48.1 1.1875 2.47% 0.0
2020/07/30 38.05 1.6442 4.32% 0.0
2019/07/25 45.0 1.994206 4.43% 0.0

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