盤後速報 - 耀登(3138)下週(4月27日)除息3.5元，預估參考價164.5元

耀登(3138-TW)下週(4月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。

以今日(4月20日)收盤價168.00元計算，預估參考價為164.5元，息值合計為3.5元，股息殖利率2.08%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月20日)收盤價做計算，僅提供參考）

耀登(3138-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為射頻應用產品之天線研發製造及相關進出口貿易業務。人體手持、穿戴與植入系統的安全性與電磁相容之評估服務。代理精密量測儀器及國內外廠商產品之投標報價經銷業務。近5日股價上漲2.75%，台灣加權指數下跌1.02%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/04/27 168.00 3.5 2.08% 0.0
2022/08/10 125.5 3.0 2.39% 0.0
2021/08/16 183.0 1.6034 0.88% 0.0
2020/07/14 40.9 1.0 2.44% 0.0
2019/07/29 40.19 0.7 1.74% 0.2

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