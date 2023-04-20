盤後速報 - 耀登(3138)下週(4月27日)除息3.5元，預估參考價164.5元

耀登(3138-TW)下週(4月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。
以今日(4月20日)收盤價168.00元計算，預估參考價為164.5元，息值合計為3.5元，股息殖利率2.08%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月20日)收盤價做計算，僅提供參考）
耀登(3138-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為射頻應用產品之天線研發製造及相關進出口貿易業務。人體手持、穿戴與植入系統的安全性與電磁相容之評估服務。代理精密量測儀器及國內外廠商產品之投標報價經銷業務。近5日股價上漲2.75%，台灣加權指數下跌1.02%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/04/27
|168.00
|3.5
|2.08%
|0.0
|2022/08/10
|125.5
|3.0
|2.39%
|0.0
|2021/08/16
|183.0
|1.6034
|0.88%
|0.0
|2020/07/14
|40.9
|1.0
|2.44%
|0.0
|2019/07/29
|40.19
|0.7
|1.74%
|0.2
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