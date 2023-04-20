【選股策略】台積電法說今登場，7檔營收成長的台積電概念股報你知！

一、台積電法說會成焦點！

台積電將於今盤後召開法說會，由於 3 月營收低於市場預期導致第一季營收未達標，所以可能營收季減幅度會下調。

市場關注明日法說會的業績展望、產能利用率狀態、各技術節點接單狀況、國外設廠狀態、現金股利是否增加、資本支出步調是否放緩等議題。

二、台積電法說會看風向 – 營收加速台積電概念股

台積電每年會在 1、4、7、10 月的月中召開法說會，過去幾年由於台積電的資本支出大幅上升，台積電的概念股股價和業績總是水漲船高。

台積電 3 月營收年減 15.44%，是 2019 年 5 月以後首次出現年減！根據台積電的歷史紀錄，營收出現年減通常不會只有一個月，因此市場特別擔心接下來的發展。

隨著台積電原先規畫在台灣及其他國家建廠，相關的概念股陸續接獲訂單，本波半導體的週期是否已翻轉向上？這部分可以等台積電法說見真章。

但有哪些股票的營收動能持續強勢呢？

4/12 公布了 3 月營收後，3 月營收成長幅度較 Q1 營收更強，且 Q1 營收年增的標的達 326 家，佔全上市櫃比重約 18%。

XQ 內建的「台積電概念股」達 78 家，其中符合上述條件的家數有 19 家，佔比約 24%。

利率逐漸走高，市場估值高的股票容易在夢醒時分的時候有較大修正，因此，把估值高的和流動性差的股票篩掉後的結果如下。

三、營收加速台積電概念股

按照上面的邏輯，選出來的營收成長股包含 (2404) 漢唐、(6788)華景電、(6488)環球晶、(5483)中美晶、(3178)公準、(2504)國產、(3532)台勝科。

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(推薦延伸閱讀：台積電法說今登場， 7 檔概念股值得關注)

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