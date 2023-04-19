〈台幣〉Fed鷹浪再起 連3貶收30.562元 探近1個月新低

有聯準會官員釋出支持繼續升息以抑制通膨的論調，帶動美元走揚，主要亞幣今 (19) 日普遍走低，台北股匯連袂收黑，新台幣兌美元沒能站穩 30.4 字頭，終場貶值 3.5 分，收在 30.562 元，為連 3 貶，下探近 1 個月以來新低，台北外匯市場總成交值 16.245 億美元。

新台幣兌美元今天以 30.5 元開盤，最高衝上 30.493 元，升值 3.4 分，但午盤過後湧現大量美元買盤，使得匯價一路走貶，最低來到 30.575 元，新台幣終場以 30.562 元作收，貶值 3.5 分，台北外匯市場成交值 11.03 億美元。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計顯示，美元指數反彈 0.15%，韓元貶值 0.54%，日元貶值 0.37%，人民幣貶值 0.3%，新加坡幣及新台幣分別貶值 0.14%、0.11%，歐元小貶 0.06%，越南盾則升值 0.12%。

Fed「鷹王」、聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）周二表態贊成央行「持續升息」，以抑制通膨，並認為美國經濟衰退的擔憂被誇大。亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）也贊成下月 Fed 再次升息，並在相當長的一段時間內把利率維持在 5% 以上的水準。

台北股匯雙雙走弱，電子權值股湧現賣壓，傳產、金融普遍走低，加權指數終場下挫 98.97 點，收在 15770.47 點，失守月線。外資賣超 103.26 億元，為連 3 賣。