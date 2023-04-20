盤中速報 - 尼得科超眾(6230)急跌-2.08%報165.0元，成交44張

尼得科超眾(6230-TW)近5分K跌速2.08%，20日09:21報165.0元，成交44張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
尼得科超眾(6230-TW)近5日股價上漲5.25%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數下跌1.15%。台灣加權指數下跌1.02%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+90 張
- 外資買賣超：+87 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+3 張
- 融資增減：-58 張
- 融券增減：-2 張
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+24.76%
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原投組報酬率
+19.29%
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投組標的成分
40%
8222
20%
4979
20%
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10%