盤中速報 - 康舒(6282)急拉2.0%報45.95元，成交29,233張

康舒(6282-TW)近5分K漲速2%，20日09:09報45.95元，成交29,233張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
康舒(6282-TW)近5日股價上漲10.24%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數下跌0.76%。台灣加權指數下跌1.02%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,200 張
- 外資買賣超：+2,108 張
- 投信買賣超：-1,366 張
- 自營商買賣超：+1,458 張
- 融資增減：+6,177 張
- 融券增減：+1,615 張
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AI優化後報酬率
+16.86%
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原投組報酬率
+10.54%
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投組標的成分
40%
8222
20%
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