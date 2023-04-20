盤中速報 - 康舒(6282)急拉2.0%報45.95元，成交29,233張

康舒(6282-TW)近5分K漲速2%，20日09:09報45.95元，成交29,233張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

康舒(6282-TW)近5日股價上漲10.24%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數下跌0.76%。台灣加權指數下跌1.02%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,200 張
  • 外資買賣超：+2,108 張
  • 投信買賣超：-1,366 張
  • 自營商買賣超：+1,458 張
  • 融資增減：+6,177 張
  • 融券增減：+1,615 張

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