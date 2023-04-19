盤中速報 - 康舒(6282)股價大漲至42.45元，漲幅達7.06%

康舒(6282-TW)19日09:37股價上漲2.8元，報42.45元，漲幅7.06%，成交24,195張。

康舒(6282-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為交換式電源供應器之研發設計、製造及銷售。

近5日股價上漲1.41%，台灣加權指數下跌0.28%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,540 張
  • 外資買賣超：-783 張
  • 投信買賣超：-1,364 張
  • 自營商買賣超：+607 張
  • 融資增減：+1,199 張
  • 融券增減：+49 張

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