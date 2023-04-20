盤中速報 - 科妍(1786)股價大漲至78.8元，漲幅達7.36%

科妍(1786-TW)20日09:06股價上漲5.4元，報78.8元，漲幅7.36%，成交329張。
科妍(1786-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為透明質酸(玻尿酸)醫療器材產品研發製造及銷售。透明質酸(玻尿酸)保養品研發製造及銷售。
近5日股價上漲4.56%，台灣加權指數下跌1.02%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+261 張
- 外資買賣超：+244 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+17 張
- 融資增減：+28 張
- 融券增減：+4 張
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