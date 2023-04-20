盤中速報 - 六角(2732)急跌-2.54%報192.0元，成交1,338張

六角(2732-TW)近5分K跌速2.54%，20日09:05報192.0元，成交1,338張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
六角(2732-TW)近5日股價上漲13.47%，所屬產業為觀光事業，相關觀光事業股價指數上漲6.15%。櫃買指數上漲0.25%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+65 張
- 外資買賣超：+306 張
- 投信買賣超：-279 張
- 自營商買賣超：+38 張
- 融資增減：+346 張
- 融券增減：+38 張
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+35.45%
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原投組報酬率
+25.76%
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投組標的成分
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20%
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20%
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