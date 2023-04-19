盤中速報 - 六角(2732)股價拉至漲停，漲停價189.5元，成交1,973張

六角(2732-TW)19日09:29上漲17元，股價漲停報189.5元，委買3,105張，成交1,973張。
主要業務為經營連鎖餐飲品牌。所屬產業為觀光事業，相關觀光事業股價指數近5日上漲2.14%。
六角(2732-TW)近5日股價上漲2.68%，櫃買指數上漲0.58%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-154 張
- 外資買賣超：+223 張
- 投信買賣超：-381 張
- 自營商買賣超：+4 張
- 融資增減：+152 張
- 融券增減：+8 張
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