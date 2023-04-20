〈貴金屬盤後〉Fed暫停升息疑慮增 金價走軟 仍守在2000美元以上 

黃金期貨周三 (19 日) 收低，聯準會 (Fed) 官員呼籲進一步升息帶動美元走強、殖利率上揚，使黃金受到打壓，但黃金終場仍守在每盎司 2000 美元整數價位以上。

6 月交割的紐約黃金期貨價格下跌 12.40 美元或 0.6%，報每盎司 2007.30 美元，盤中最低曾觸及 1980.90 美元。

Kinesis Money 市場分析師 Rupert Rowling 說，黃金期貨下挫，和 Fed 官員鷹派談論進一步升息有關。

聖路易聯準銀總裁布拉德 (James Bullard) 周二向路透重申有必要進一步升息對抗通膨，而且不認為經濟衰退即將到來。

芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，市場目前預測，5 月升息 1 碼機率達到 85%。

Rowling 說，跌破 2000 美元這個關鍵心理支撐，反映央行升息的總經環境，包括美國 Fed 和歐洲央行 (ECB)5 月都將升息。但即使黃金最近拉回，仍保持在很高的價位，回顧 3 月初，黃金還徘徊在 1800 美元以下。

Fed 周三公布褐皮書後，黃金反應不大，6 月期貨價報每盎司 2007.70 美元。褐皮書顯示，美國經濟在 3 月底到 4 月初變化不大。

黃金周三因為美元升值受到打壓，ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.2% 至 101.95，本周迄今共上漲 0.4%。

Kitco 分析師 Jim Wyckoff 認為，還有一些外部利空因素抑制黃金的動能，例如美元指數上漲、美債殖利率上揚、油價下跌，這些都顯示市場態度偏悲觀。

英國周三公布的通膨率仍頑強，引發公債賣壓，殖利率上升，並帶動美債殖利率跳漲。根據英國國家統計局 (ONS)，英國 3 月消費者物價指數 (CPI) 上漲 10.1%，儘管漲幅低於 2 月的 10.4%，仍高於經濟學家預測的 9.8%。

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