盤中速報 - 緯創(3231)急拉2.15%報45.05元，成交11,621張

緯創(3231-TW)近5分K漲速2.15%，19日09:08報45.05元，成交11,621張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

緯創(3231-TW)近5日股價上漲0%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數下跌1.09%。台灣加權指數下跌0.28%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+38,530 張
  • 外資買賣超：+30,700 張
  • 投信買賣超：+8,935 張
  • 自營商買賣超：-1,105 張
  • 融資增減：-15,168 張
  • 融券增減：+337 張

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