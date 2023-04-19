盤中速報 - 緯創(3231)急拉2.15%報45.05元，成交11,621張

Tag台股台股盤中盤中速報盤中漲跌速緯創(3231-TW)近5分K漲速2.15%，19日09:08報45.05元，成交11,621張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）緯創(3231-TW)近5日股價上漲0%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數下跌1.09%。台灣加權指數下跌0.28%，股價波動與大盤表現同步。近5日籌碼 三大法人合計買賣超：+38,530 張 外資買賣超：+30,700 張 投信買賣超：+8,935 張 自營商買賣超：-1,105 張 融資增減：-15,168 張 融券增減：+337 張最新相關新聞 外資近5日買超個股 外資近3日買超個股 投信近5日買超個股 投信近3日買超個股 外資近5日買超個股 facebook commentFONT SIZEICON PRINT鉅亨AI投組根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。投資本金$10,000收益AI優化後報酬率+25.85%$12,585原投組報酬率+17.98%$11,798投組標的成分40%力智671920%寶一822220%南光175210%生達172010%永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型相關貼文