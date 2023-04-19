盤中速報 - 翔名(8091)急拉2.29%報111.0元，成交2,089張

翔名(8091-TW)近5分K漲速2.29%，19日09:26報111.0元，成交2,089張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
翔名(8091-TW)近5日股價上漲12.31%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲1.48%。櫃買指數上漲0.58%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,065 張
- 外資買賣超：+1,011 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+54 張
- 融資增減：+671 張
- 融券增減：-3 張
最新相關新聞
翔名(8091-TW)近5分K漲速2.29%，19日09:26報111.0元，成交2,089張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
翔名(8091-TW)近5日股價上漲12.31%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲1.48%。櫃買指數上漲0.58%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+13.98%
$11,398
原投組報酬率
+5.54%
$10,554
投組標的成分
40%
6719
20%
8222
20%
1752
10%
1720
10%