盤中速報 - 翔名(8091)急跌-2.33%報105.0元，成交1,112張

翔名(8091-TW)近5分K跌速2.33%，18日09:12報105.0元，成交1,112張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
翔名(8091-TW)近5日股價上漲15.26%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲3.42%。櫃買指數上漲1.75%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,152 張
- 外資買賣超：+1,023 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+129 張
- 融資增減：+1,010 張
- 融券增減：-2 張
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AI優化後報酬率
+25.05%
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原投組報酬率
+18.44%
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投組標的成分
40%
2457
20%
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20%
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