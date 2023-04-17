盤中速報 - 翔名(8091)急拉2.4%報106.0元，成交1,577張

翔名(8091-TW)近5分K漲速2.4%，17日09:07報106.0元，成交1,577張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
翔名(8091-TW)近5日股價上漲7.07%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲2.95%。櫃買指數上漲1.55%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,089 張
- 外資買賣超：+861 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+228 張
- 融資增減：+301 張
- 融券增減：-2 張
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+18.36%
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原投組報酬率
+13.29%
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投組標的成分
40%
1529
20%
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20%
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