盤中速報 - 翔名(8091)急拉2.4%報106.0元，成交1,577張

翔名(8091-TW)近5分K漲速2.4%，17日09:07報106.0元，成交1,577張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

翔名(8091-TW)近5日股價上漲7.07%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲2.95%。櫃買指數上漲1.55%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,089 張
  • 外資買賣超：+861 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+228 張
  • 融資增減：+301 張
  • 融券增減：-2 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+18.36%

$11,836

原投組報酬率

+13.29%

$11,329

投組標的成分

  • 40%

    樂事綠能

    1529

  • 20%

    虹堡

    5258

  • 20%

    亞力

    1514

  • 10%

    精剛

    1584

  • 10%

    永豐主流品牌基金

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞