盤中速報 - 御頂(3522)股價拉至漲停，漲停價15.2元，成交409張

御頂(3522-TW)19日09:10上漲1.35元，股價漲停報15.2元，委買132張，成交409張。

主要業務為婚宴.餐飲。所屬產業為觀光事業，相關觀光事業股價指數近5日上漲2.14%。

御頂(3522-TW)近5日股價上漲7.78%，櫃買指數上漲0.58%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-12 張
  • 外資買賣超：-12 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：0 張
  • 融券增減：0 張

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