盤中速報 - 御頂(3522)股價拉至漲停，漲停價13.85元，成交293張

御頂(3522-TW)18日10:44上漲1.25元，股價漲停報13.85元，委買1張、委賣45張，成交293張。
主要業務為婚宴.餐飲。所屬產業為觀光事業，相關觀光事業股價指數近5日上漲1.4%。
御頂(3522-TW)近5日股價下跌1.95%，櫃買指數上漲1.75%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-7 張
- 外資買賣超：-7 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：0 張
- 融券增減：0 張
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