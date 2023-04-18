盤中速報 - 御頂(3522)股價拉至漲停，漲停價13.85元，成交293張

御頂(3522-TW)18日10:44上漲1.25元，股價漲停報13.85元，委買1張、委賣45張，成交293張。

主要業務為婚宴.餐飲。所屬產業為觀光事業，相關觀光事業股價指數近5日上漲1.4%。

御頂(3522-TW)近5日股價下跌1.95%，櫃買指數上漲1.75%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-7 張
  • 外資買賣超：-7 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：0 張
  • 融券增減：0 張

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