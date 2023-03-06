盤中速報 - 大江(8436)急跌-2.57%報209.5元，成交853張

大江(8436-TW)近5分K跌速2.57%，06日09:13報209.5元，成交853張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
大江(8436-TW)近5日股價上漲2.12%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲1.04%。櫃買指數上漲1.04%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+269 張
- 外資買賣超：+1,405 張
- 投信買賣超：-722 張
- 自營商買賣超：-414 張
- 融資增減：-234 張
- 融券增減：-95 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+25.61%
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原投組報酬率
+17.48%
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投組標的成分
40%
3141
20%
3027
20%
2732
10%
6231
10%