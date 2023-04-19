美企裁員風續吹 亞馬遜開鍘廣告部門、傳迪士尼下周裁數千人

美國企業裁員消息頻傳，繼稍早傳出 Meta 計劃大砍 4000 人力後，亞馬遜 (AMZN-US) 周二 (18 日) 宣布開始裁減廣告業務部分員工，另外有消息指出，迪士尼 (DIS-US) 也打算在下周裁員數千人。

根據 CNBC 從亞馬遜發言人取得的備忘錄副本，負責廣告、IMDb 和 Grand Challenge 的資深副總 Paul Kotas 已向員工通知裁員消息。

目前還不清楚廣告部門有多少人被解僱，但根據執行長賈西 (Andy Jassy) 上月說法，繼年初宣布裁員 1.8 萬人後，接下來還會再裁掉 9000 名員工。

亞馬遜的首波裁員主要集中在零售、設備和人資部門，最新一輪則影響廣告、雲端運算、Twitch 直播等業務，該公司本月稍早也在遊戲部門裁掉約 100 名員工。

除了亞馬遜以外，外媒報導傳出迪士尼打算在下周裁撤數千名員工，包含娛樂部門約 15% 人力。

彭博引述知情人士透露，新一波裁員行動將和電視、電影、主題樂園和總公司的職位有關，且影響範圍擴及全球，最快 4 月 24 日就會通知受影響員工。迪士尼拒絕對此報導置評。

迪士尼 2 月時表示，作為 55 億美元年度成本削減戰略的一部份，公司計劃從全球超過 22 萬名員工中裁掉約 7000 人。