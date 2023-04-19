〈貴金屬盤後〉美元美債殖利率雙降 黃金三日來首漲 

黃金期貨周二 (18 日) 上漲，為三個交易日來首見，投資人評估聯準會 (Fed)5 月開會是否會暫停升息循環之際，美元和美債殖利率雙雙下滑，使貴金屬價格獲得支撐。

6 月交割的紐約黃金期貨價格上漲 12.70 美元或 0.6%，報每盎司 2019.70 美元。黃金期貨周一曾短暫跌破 2000 美元，盤中最低跌到每盎司 1993.40 美元。

FXTM 市場分析經理 Lukman Otunuga 表示，黃金過去兩天一共下跌超過 2%，現在正在舔拭最近被拋售的傷口。

聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 周二受訪時表示，近期數據顯示通膨仍居高不下，Fed 應該繼續升息，亞特蘭大聯準銀總裁波斯提克 (Raphael Bositc) 也說，Fed 還會再升息一次，之後可能需要把高利率維持更長一段時間。

上周五，Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 也說，Fed 需要繼續升息，因為通膨仍然過高。

升息抗通膨的環境通常不利於金價，這會提高持有黃金這類不孳息資產的機會成本，而且黃金是抗通膨的工具。

Fed 官員將在 22 日進入會前緘默期，因此市場高度關注他們近日的演說，預料金價將因此震盪。

道明證券大宗商品策略師 Daniel Ghali 說：「黃金交易員真正關心的是降息多快來臨。市場已經開始消化降息循環最快今夏展開的可能性。」

期貨市場最新押注 Fed 在 5 月 2-3 日會議上升息 1 碼 (25 個基點) 機率為 86%，6 月暫停升息機率為 71%。

黃金上周四漲到每盎司 2055.30 美元，距離 2020 年 8 月 6 日締造的 2069.40 美元不遠，白銀也站上去年 4 月以來高點。

Saxo Bank 大宗商品策略主管 Ole Hansen 表示，黃金和白銀經過如此強力的上漲後，漲勢面臨整理，特別是相對強弱指標開始出現金銀都有超買的跡象。

白金和鈀金周二雙雙躍漲，道明的 Ghali 分析，兩者受益於南非電力中斷造成的供給重大震撼中。

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