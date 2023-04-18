歐洲五電信商發表新版O-RAN技術更新 目標加速歐洲市場普及率

歐洲大型電信商德國電信、法國 Orange 電信、西班牙電信、義大利電信 (TIM) 和 Vodafone 近期發表 O-RAN 第 3 版的技術重點，目標加速歐洲市場 O-RAN 部署。

電信商表示，第 1 版聚焦多供應商無線接入網絡下，每個環節的主要場域和技術要求，而第 2 版聚焦在智慧、編排、傳輸和雲端基礎設施，並解決永續 O-RAN 的能源效率目標和指標。

電信商指出，如今第 3 版將專注於服務管理與協調 (SMO)、RAN 智能管理 (RIC) 的進一步要求，並聚焦資安要考慮的事項，有了這些指引將能加速歐洲的市場部署，讓電信商專注於短期商業產品可用性，以及中期的解決方案開發。

電信商表示，總體目標是在歐洲和其他地區加快開發具有競爭力的 O-RAN 解決方案，並最終加速該技術在全球的採用。歐洲電信商近期也發布報告指出，目前在提高 O-RAN 的成熟度、安全性和能效方面已取得重要進展。

報告也概述今年的重點開發領域，包括協助開發 O-RAN 技術，以便在人口稠密的城鎮進行更廣泛的部署，以及加強與包括歐盟網路安全局 (ENISA) 等政府當局的安全合作，以及提高元件的能源效率，尤其是無線電發送器和雲端基礎設施。