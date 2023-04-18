【熱門申購】(8038) 長園科 抽中最高價差1.72萬、51.34％！4月份最新2檔可抽籤股票基本面報你知！

新申購個股出爐囉！我們來看今年 4 月最新 2 檔可抽籤股票，主要有 (2884-TW) 玉山金、(8038-TW)長園科兩檔，最差報酬率也有 26.00%，最好則高達 51.34%，雖說投資人申購股票多以短線賺取價差為主，但透過了解基本面與公司營運產品等方式，來了解公司是否具前景或話題性，如此一來若真的中籤，就能加以判斷是否增加持有週期擴大報酬，接下來我們就來看看基本面。

上市增資個股：(2884-TW) 玉山金

(2884-TW) 玉山金融控股公司是 2002 年由玉山銀行、玉山票券、玉山證券以股份轉換的方式成立，玉山銀行為獲利主體。

玉山金控主要是以銀行為主體的金控公司，2021 年的數據顯示，各子公司獲利佔公司比重分別為：銀行 85%、證券 8%、創投業務 7%。

在銀行業務的部分，截至 2022 年底，玉山銀行信用卡排名市場第二，市占率約 13%

本次增資用途為轉投資子公司玉山銀行供拓展業務之用及充實營運資金

或支應集團長期策略發展所需資金。以昨 (17) 日收盤價 25.25 元計，潛在價差達 10,400 元、26.00%。

上櫃增資個股：(8038-TW) 長園科

(8038-TW) 長園科，主要從事鋰鐵電池模組系統應用產品、氧化鋰鐵磷正極材料之研發、生產與銷售、及電池芯等技術移轉與專利授權業務，應用包含儲能、智能電網、電動車、不斷電系統等項目。

公司營收主要是將正極材料授權予台塑鋰鐵生產、授權電池芯技術、回購電池芯生產電池模組。

資料顯示 2021 年長園科營收分布分別是鋰電池產品 87%、租賃收入 11%。

本次增資資金用途為償還銀行借款與充實營運資金，以昨 (17) 日收盤價 50.7 元計，潛在價差達 17,200 元、51.34%。(推薦完整閱讀：4 月份最新 2 檔可抽籤股票基本面報你知！)

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本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險