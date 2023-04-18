盤中速報 - 今國光(6209)股價大漲至35.35元，漲幅達7.12%

今國光(6209-TW)18日09:37股價上漲2.35元，報35.35元，漲幅7.12%，成交3,346張。
今國光(6209-TW)所屬產業為光電業，主要業務為光學鏡片、光學鏡頭之製造。光學鏡片、光學鏡頭之買賣。
近5日股價上漲3.94%，台灣加權指數上漲0.55%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-725 張
- 外資買賣超：-695 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-30 張
- 融資增減：+347 張
- 融券增減：-4 張
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