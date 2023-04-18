盤中速報 - 志豐(3206)急跌-2.05%報35.65元，成交2,748張

志豐(3206-TW)近5分K跌速2.05%，18日09:25報35.65元，成交2,748張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

志豐(3206-TW)近5日股價上漲4.57%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲3.42%。櫃買指數上漲1.75%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+31 張
  • 外資買賣超：+35 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-4 張
  • 融資增減：+251 張
  • 融券增減：0 張

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