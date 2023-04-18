盤中速報 - 興能高(6558)股價大漲至29.3元，漲幅達7.13%

興能高(6558-TW)18日09:20股價上漲1.95元，報29.3元，漲幅7.13%，成交468張。
興能高(6558-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為CC01090 電池製造業。F401010 國際貿易業。
近5日股價上漲1.11%，台灣加權指數上漲0.55%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+158 張
- 外資買賣超：+161 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-3 張
- 融資增減：-6 張
- 融券增減：+1 張
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