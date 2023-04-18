〈貴金屬盤後〉美元走強 公債遭拋售 黃金收低 一度跌破2000美元關卡

繼上周五交易最活躍的黃金期貨遭拋售，令上周漲勢戛然而止後，黃金期貨周一 (17 日) 又收低，且短暫跌破每盎司 2000 美元的關鍵關口，為一周來首見。

6 月交割的紐約黃金期貨價格下跌 8.80 美元或 0.4%，報每盎司 2007 美元，上周最近月黃金期貨價格下跌 0.5%。盤中低點達每盎司 1993.30 美元。

FactSet 數據顯示，上一回最活躍的黃金期貨盤中交易跌破 2000 美元大關是 4 月 10 日。

StoneX 市場分析師 Fawad Razaqzada 表示，由於聯準會 (Fed) 理事 Christopher Walle 的評論支撐美元上漲，令金價走疲。

Waller 上周五表示，由於通膨仍過高，Fed 必須持續升息。ICE 美元指數周一上升 0.7% 至 102.22 。美元走強會打壓以美元計價的黃金價格。

Razaqzada 表示，除了美元走強外，公債遭拋售也抑制了黃金價格，因為這令殖利率上升，反過來削弱黃金等不孳息的資產收益。

但即便黃金短期內可能持續走跌，Razaqzada 仍樂觀看漲黃金長期前景，且預期金價很快會升至歷史新高。

上周黃金和白銀價格均觸及一年多來的最高水準，且金價快速上漲的最新里程碑已接近歷史高點。根據道瓊市場數據，黃金期貨在在 2020 年 8 月 6 日創下 2069.40 美元的創紀錄收盤價。

黃金上周五收低，導致黃金期貨上周走跌，但 Kinesis 外部市場分析師 Carlo Alberta De Casa 周一認為，上周五金價回撤「尚非適當的反轉」。「在連漲數周後，回調至 2000 美元關鍵水準似乎只是暫停，很有可能幫助金價在近期反彈後盤整，為下一輪漲勢尋找新動力，並重啟邁向 2075 美元之旅。」

「此理論會在未來幾個交易日進行驗證，但周一早盤交易似乎支撐此論點，因為黃金現貨和期貨交易價格都在 2000 美元上方。」

Razaqzada 指出，近期黃金兌美元以外的其他主要貨幣均創歷史新高，因為各主要央行利率已處於或接近峰值，意味著即將降息，此一事實維持了黃金作為避險資產的吸引力。

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