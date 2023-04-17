路透：中國「廣交會」氣氛低迷 歐美國家大幅升息抑制需求

中國進出口商品交易會（廣交會）上周六（15 日）在廣州揭幕，但「廣交會」現場氣氛低迷，凸顯歐美國家大幅升息抑制中國貨的需求。

「廣交會」新聞發言人徐兵表示，在政府實施疫情防控「乙類乙管」政策後，「廣交會」首度恢復全面線下舉辦，意義重大。而這次展期為 4 月 15 日至 5 月 5 日。

據《證券時報》報導，廣州南站附近一家酒店的前台人員在上周五說：「未來幾天基本處於滿房狀態，大部分都是來參加『廣交會』的。」在某第三方平台，廣州國際會展中心附近大量酒店均處於滿房狀態，且會展核心區一家酒店的人民幣 2,000 元房型均被預訂一空，僅剩要價 15,880 元的豪華房。

廣州「白雲邊檢」官微也在上周五表示，4 月以來，受春季「廣交會」影響，廣州白雲機場口岸出入境客流屢創新高。截至 4 月 13 日 24 時，白雲邊檢站共驗放出入境人員近 23 萬人次，日均近 1.8 萬人次，出入境航班超過 2,200 架次。

此外，部分地方政府為了讓企業參加「廣交會」，甚至包機接送。「蕭山自貿」在 4 月 13 日發布的消息顯示，有 169 家蕭山參展企業由政府包機接送，並稱這是「全省首次」。

儘管如此，據《路透》報導，「廣交會」現場氣氛低迷，顯示中國 3 月出口意外上升，可能是出口商正在消化去年因疫情而延後的訂單，而非經濟再度展現活力。

一名參加「廣交會」的台州燈飾企業代表林先生表示，到目前為止，今年來的訂單較去年同期驟降 30%。他說：「去年的困難是物流不順和生產斷鏈，當時政府協助解決，這是內部問題。然而，現在是外部問題，這些問題無法解決。」

他坦言，「今年將是最艱難的一年」，烏克蘭戰爭導致電力成本上漲，進一步削弱市場對燈飾的需求。林先生說，他們的公司無法削價出售產品，但公司可能會考慮降低勞動力成本。

該公司仰賴約聘員工，這些勞工的合約大概在 9 至 10 月耶誕節訂單完成後結束。林先生說：「如果今年的訂單持續不見起色，可能會提前解僱這些員工。」

排風扇製造商銷售總監黃勤勤（音譯）在第 1 季訂單掉了一半後，也有壓低成本的想法。她說：「在我們的工廠，工人一有訂單就來上班，這代表以前即使是周末，工人也要加班，但今年更多的是員工周末休假。」

另一名來自寧波的刮鬍刀製造商表示，公司已經開始裁員，如果訂單情形沒改善，未來幾個月可能會調降價格。一位生產戶外披薩烤爐的企業代表則說，目前沒有加碼投資的計畫，而且已經把售價下調約 5%，希望能吸引買家。

數十家中國供應商表示，有鑒於需求疲弱，今年不打算花太多錢改善生產線，「全球經濟形勢不佳，而『廣交會』無法改變這一點」。