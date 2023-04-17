盤中速報 - 台船(2208)急拉2.1%報26.8元，成交4,458張

台船(2208-TW)近5分K漲速2.1%，17日09:09報26.8元，成交4,458張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
台船(2208-TW)近5日股價上漲16.01%，所屬產業為航運業，相關運輸類指數上漲3.12%。台灣加權指數上漲0.59%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3,680 張
- 外資買賣超：+3,645 張
- 投信買賣超：+2 張
- 自營商買賣超：+33 張
- 融資增減：+4,807 張
- 融券增減：+2,037 張
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+37.70%
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原投組報酬率
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投組標的成分
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1529
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