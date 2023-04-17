盤中速報 - 台船(2208)急拉2.1%報26.8元，成交4,458張

台船(2208-TW)近5分K漲速2.1%，17日09:09報26.8元，成交4,458張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

台船(2208-TW)近5日股價上漲16.01%，所屬產業為航運業，相關運輸類指數上漲3.12%。台灣加權指數上漲0.59%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+3,680 張
  • 外資買賣超：+3,645 張
  • 投信買賣超：+2 張
  • 自營商買賣超：+33 張
  • 融資增減：+4,807 張
  • 融券增減：+2,037 張

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