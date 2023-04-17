盤中速報 - 金像電(2368)急拉2.48%報103.5元，成交2,108張

金像電(2368-TW)近5分K漲速2.48%，17日09:07報103.5元，成交2,108張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
金像電(2368-TW)近5日股價上漲4.09%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲3.04%。台灣加權指數上漲0.59%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3,972 張
- 外資買賣超：+2,066 張
- 投信買賣超：+1,295 張
- 自營商買賣超：+611 張
- 融資增減：-1,403 張
- 融券增減：+480 張
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