盤中速報 - 金像電(2368)急拉2.48%報103.5元，成交2,108張

金像電(2368-TW)近5分K漲速2.48%，17日09:07報103.5元，成交2,108張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

金像電(2368-TW)近5日股價上漲4.09%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲3.04%。台灣加權指數上漲0.59%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+3,972 張
  • 外資買賣超：+2,066 張
  • 投信買賣超：+1,295 張
  • 自營商買賣超：+611 張
  • 融資增減：-1,403 張
  • 融券增減：+480 張

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