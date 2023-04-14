盤中速報 - 翔名(8091)急拉2.39%報98.3元，成交1,970張

翔名(8091-TW)近5分K漲速2.39%，14日10:15報98.3元，成交1,970張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
翔名(8091-TW)近5日股價上漲1.12%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲2.19%。櫃買指數上漲1.62%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+399 張
- 外資買賣超：+352 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+47 張
- 融資增減：+29 張
- 融券增減：-1 張
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近5日籌碼
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+31.31%
$13,131
原投組報酬率
+21.94%
$12,194
投組標的成分
40%
3693
20%
1584
20%
3479
10%
4979
10%