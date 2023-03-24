川寶去年獲利創5年新高 半導體設備擴廠下半年完工

半導體及 PCB 曝光設備廠川寶 (1595-TW) 今 (24) 日公布最新財報，去 (2022) 年全年稅後純益 2.28 億元，創 5 年新高，年增 23.35%，每股純益達 4.85 元；同時，川寶科技集團半導體設備再生廠寶虹科技在新竹寶山鄉新廠將於下半年完工貢獻營收。

川寶對去年盈餘擬配發 2 元現金，依今天 40 元開盤價計算，股利現金殖利率也達 5%。

川寶 2022 年第四季營收 3.7 億元，毛利率 33.77%，季增 7.31 個百分點，年增 8.31 個百分點，稅後虧損 630 萬元，較上季及上年同期轉虧，每股虧損 0.13 元。

川寶 2022 年營收 17.95 億元，毛利率 26.81%，年增 1.72 個百分點，稅後純益 2.28 億元，創 5 年新高，年增 23.35%，每股純益達 4.85 元。

川寶 100% 轉投資半導體再生設備廠寶虹科技，擴大在台灣投資 4 億元，進行新廠興建案。川寶主管指出，寶虹台灣新竹寶山鄉擴廠案，下半年將取得使照並貢獻營收。

川寶科技轉投資的寶虹科技，主要經營半導體設備翻修、再生、系統升級、安裝及維護。去年寶虹科技在新竹寶山鄉以 1.64 億元購地 1191 坪，準備進行擴廠，總投資金額達 4 億元，也是 2017 年川寶科技入主寶虹以來最大的擴廠計畫。

川寶 2017 年自翔名科技 (8091-TW) 收購寶虹科技 100% 股權，藉此跨入半導體產業，川寶對於半導體設備的市場前景高度看好。