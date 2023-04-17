【袁志峰專欄】國企股業績，左右股價表現

今日推介 - 中交建 (1800, $5.08), 目標價 $5.5, 止損價 $4.5

1) 股市前景

上周五港股上揚，成交偏低，中芯國際 (981) 漲逾 7%，為表現最佳藍籌。全星期計，日均成交額環比持平約 1133 億元，港股通南向交易淨買入約 64 億元；恒指升 0.5%，恒生科指跌 1.7%，龍湖集團 (960)、碧桂園服務 (6098) 及藥明生物 (2269) 皆升 16%，領漲藍籌；上証指數升 0.3%，深証成指跌 1.4%；標指及納指升 0.8% 及 0.3%；紐約期油升 2.5%；美元指數跌 0.5%，人民幣兌美元持平；美國 10 年期債息由 3.41 厘升至 3.51 厘。

今月以來，港股整體欠方向，3 大股指窄幅震盪，成交偏低，板塊輪動明顯。月底前將有大量國企股公布首季度業績，今周以電訊股為主，預期業績會左右股價表現。另外，周二中國將公布首季度經濟增長率，預期同比增長 4.0%。今年以來，港股大幅度跑輸環球主要股市，估計短線下跌風險不大，回調是買入機會。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指高開 78 點，早盤最多曾升 138 點，隨後倒跌 47 點，午後震盪上行，收報 20438 點，升 94 點或 0.5%。成交額按日減 1% 至 1084 億元，3 月份日均成交額 1264 億元。全星期計，恒指升 0.5%，恒生科指跌 1.7%。

港股通南向資金轉淨買入約 34 億元，中國移動 (941)、中芯國際 (981) 及藥明生物 (2269) 錄得 5.8、4.9 及 1.6 億元淨買入，盈富基金 (2800) 及建設銀行 (939) 錄得 3.1 及 2.4 億元淨賣出。4 月以來累積淨買入 162 億元，3 月淨買入 671 億元。

恒指升 0.5%，藍籌股 46 升 24 跌 6 持平。中芯國際 (981) 及中國宏橋 (1378) 漲逾 7% 及 5%，為表現最佳藍籌。吉利汽車 (175)、信義玻璃 (868) 及百威亞太 (1876) 升逾 3%。東方海外 (316)、新奥能源 (2688)、申洲國際 (2313)、信義光能 (968)、安踏體育 (2020) 及比亞迪 (1211) 升逾 2%。藥明生物 (2269)、招商銀行 (3968)、中國移動 (941)、中石油 (857) 及中石化 (386) 升逾 1%。金沙中國 (1928) 及百度 (9888) 跌逾 3%，為跌幅最大藍籌。海底捞 (6862) 及阿里健康 (241) 跌逾 1%。

恒生科指升 0.1%，收報 4164 點，成份股 13 升 16 跌 1 持平。大型科技股漲跌不一，網易 (9999) 升逾 3%，美團 (3690)、京東 (9618) 及快手 (1024) 跌逾 1%，百度 (9888) 跌逾 3%，為跌幅最大成份股。閱文集團 (772)、小鵬汽車 (9868) 及海爾智家 (6690) 跌逾 1%。中芯國際 (981) 漲逾 7%，為表現最佳成份股。華虹半導體 (1347) 及瑞聲科技 (2018) 漲逾 2%。

板塊方面，水泥股下跌。醫藥、生物科技、航運及教育股上升。百濟神州 (6160)、金斯瑞生物 (1548) 及藥明康德 (2359) 漲 4%-8%。中遠海控 (1919) 及太平洋航運 (2343) 升逾 3% 及 2%。中教控股 (839)、中國東方教育 (667) 及希望教育 (1765) 升 2%。

周五上証指數高開 0.2%，早盤反覆，午後輾轉上揚，最多曾升 0.7%，收報 3338.15 點，升 0.6%，創 10 個月新高。深証成指升 0.5%，科創 50 指數升 3.3%。滬深兩市總成交約 11200 億元 (人民幣 · 下同)，連續 9 個交易日逾萬億元，環比減少 200 億元。滬深股通北向交易轉淨買入約 64 億元，4 月以來累積淨買入 17 億元，3 月淨買入 354 億元。全星期計，上証指數升 0.3%，深証成指跌 1.4%。

3) 宏觀 / 行業訊息

路透根據中國國家統計局數據測算，3 月 70 個大中城市新建商品住宅價格指數按年降幅進一步收窄至 0.8%；按月計是上升 0.5%，為 2021 年 6 月以來最大按月漲幅。經測算，3 月 70 個大中城市中，新建住宅價格指數按月上漲的有 64 個；持平 1 個；下跌 5 個。(信報)

香港旅遊發展局周五公布，3 月份訪港旅客初步錄得 245.4 萬人次，按月增約 68%。今年首季大概有 441 萬人次旅客訪港，相等於疫情前（2017 至 2019 年）每季平均旅客量約三成水平。(信報)

港元滙價再度觸發 7.85 兌每美元的弱方兌換保證，金管局在紐約時段承接 9.03 億港元沽盤，沽出美元，以捍衞本港聯繫滙率制度。周二，本港銀行體系總結餘降至 562.61 億港元。(信報)

4) 個股訊息

周大福 (1929) 公布，截至今年 3 月底止 3 個月，集團零售額增長 14.2%。其中，香港、澳門及其他市場零售額增加 71.2%，同店銷售大升 96.5%。內地同店銷售跌幅收窄，由去年末季下挫 33.1%，縮窄至上季僅跌 5.6%。(信報)

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