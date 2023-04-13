鉅亨速報 - Factset 最新調查：南電(8046-TW)EPS預估下修至23.48元，預估目標價為250元

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對南電(8046-TW)做出2023年EPS預估：中位數由24.44元下修至23.48元，其中最高估值30.08元，最低估值17.49元，預估目標價為250元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|30.08
|32.6
|43.2
|最低值
|17.49
|17.35
|29.58
|平均值
|23.78
|27.47
|36.39
|中位數
|23.48
|29.07
|36.39
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|70,170,000
|81,458,370
|92,733,470
|最低值
|50,893,530
|57,068,380
|67,612,250
|平均值
|60,822,130
|68,540,880
|80,172,860
|中位數
|60,129,880
|68,770,000
|80,172,860
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|30.05
|16.38
|5.67
|0.48
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|64,646,836
|52,228,457
|38,512,743
|31,093,989
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8046/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。