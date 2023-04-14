鉅亨速報 - Factset 最新調查：胡連(6279-TW)EPS預估上修至10.4元，預估目標價為177.5元

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對胡連(6279-TW)做出2023年EPS預估：中位數由10.31元上修至10.4元，其中最高估值12.4元，最低估值9.38元，預估目標價為177.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|12.4
|12.72
|12.88
|最低值
|9.38
|10.44
|12.88
|平均值
|10.71
|11.49
|12.88
|中位數
|10.4
|11.26
|12.88
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|7,569,000
|8,386,000
|8,974,750
|最低值
|7,105,040
|7,586,050
|8,974,750
|平均值
|7,362,430
|8,006,290
|8,974,750
|中位數
|7,365,710
|8,045,050
|8,974,750
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|10.03
|7.91
|5.59
|4.78
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|6,526,749
|4,948,862
|3,653,272
|3,791,279
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6279/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。