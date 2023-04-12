鉅亨速報 - Factset 最新調查：胡連(6279-TW)EPS預估上修至10.4元，預估目標價為177.5元

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對胡連(6279-TW)做出2023年EPS預估：中位數由10.31元上修至10.4元，其中最高估值12.4元，最低估值9.38元，預估目標價為177.5元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 12.4 12.72 12.88
最低值 9.38 10.44 12.88
平均值 10.71 11.49 12.88
中位數 10.4 11.26 12.88

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 7,569,000 8,386,000 8,974,750
最低值 7,105,040 7,586,050 8,974,750
平均值 7,362,430 8,006,290 8,974,750
中位數 7,365,710 8,045,050 8,974,750

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 10.03 7.91 5.59 4.78
營業收入
(單位：新台幣千元)		 6,526,749 4,948,862 3,653,272 3,791,279

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6279/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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