鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯亞(3081-TW)EPS預估下修至4.49元，預估目標價為132元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對聯亞(3081-TW)做出2023年EPS預估：中位數由4.58元下修至4.49元，其中最高估值5.46元，最低估值2.24元，預估目標價為132元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|5.46
|10.01
|最低值
|2.24
|4.26
|平均值
|4.43
|6.46
|中位數
|4.49
|5.79
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|2,696,000
|3,682,000
|最低值
|2,042,000
|2,218,000
|平均值
|2,505,250
|2,903,080
|中位數
|2,529,000
|2,856,160
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|3.61
|3.71
|6.5
|4.97
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|2,380,885
|1,872,703
|2,309,089
|2,136,270
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3081/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。