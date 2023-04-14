盤中速報 - 瑞儀(6176)急拉2.17%報117.0元，成交3,717張

瑞儀(6176-TW)近5分K漲速2.17%，14日09:20報117.0元，成交3,717張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
瑞儀(6176-TW)近5日股價下跌1.35%，所屬產業為光電業，相關光電類指數上漲1.22%。台灣加權指數下跌0.04%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,274 張
- 外資買賣超：+1,473 張
- 投信買賣超：-245 張
- 自營商買賣超：+46 張
- 融資增減：-86 張
- 融券增減：-12 張
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