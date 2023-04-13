〈台幣〉午後遇亂流 驚險翻升收30.496元 升幅不如其他亞幣

美國通膨持續降溫，加深市場對於升息循環進入尾聲的預期，美元應聲走弱，主要亞幣齊揚，新台幣匯率今 (13) 日走勢震盪，買、賣匯兩方力道呈現拉鋸，下午一度湧現大量美元買盤，終場驚險守住 30.4 字頭，微升 0.9 分，收在 30.496 元，終止連 3 貶，但升值力道遜於其他亞幣，台北外匯市場成交值 8.78 億美元。

台北股匯走勢不同調，新台幣兌美元匯率今天以 30.48 元開盤，下午一度由升轉貶，失守 30.5 元關卡，最低來到 30.525 元，但尾盤匯價回穩，終場小升 0.9 分，收在 30.496 元，匯市整體交投仍偏淡。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數下挫 0.73%，韓元強升 1.17%，歐元升值 0.67%，日元也升值 0.62%，新加坡幣升值 0.45%，人民幣升值 0.14%，新台幣小升 0.03%，升值力道不如其他亞幣強勢。

美國 3 月消費者物價指數 (CPI) 年增 5%，增幅持續放緩，優於市場預期，提振投資人信心，對於 Fed 下次升息為最後一次的預期也進一步提升。

台海緊張局勢再起，台股今日震盪走低，電子權值股倒地，台積電壓尾盤，儘管金融、航空、觀光、生技及軍工概念股表現有撐，加權指數終場仍不敵賣壓，下挫 128.21 點，收在 15804.76 點，三大法人同站賣方，共賣超 125.88 億元，其中外資終止連 4 買，反手賣超 87.92 億元。