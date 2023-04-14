盤中速報 - 台燿(6274)急拉2.03%報70.2元，成交1,897張

台燿(6274-TW)近5分K漲速2.03%，14日09:48報70.2元，成交1,897張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
台燿(6274-TW)近5日股價下跌5.38%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲2.19%。櫃買指數上漲1.62%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,977 張
- 外資買賣超：-1,858 張
- 投信買賣超：-65 張
- 自營商買賣超：-54 張
- 融資增減：-176 張
- 融券增減：-30 張
最新相關新聞
台燿(6274-TW)近5分K漲速2.03%，14日09:48報70.2元，成交1,897張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
台燿(6274-TW)近5日股價下跌5.38%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲2.19%。櫃買指數上漲1.62%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+31.88%
$13,188
原投組報酬率
+24.93%
$12,493
投組標的成分
40%
3693
20%
1584
20%
3479
10%
4979
10%